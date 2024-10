Adesso Gvidas Gineitis sta bene. Senza Ivan Ilic, infortunato, può essere la sua occasione. Ma in mezzo al campo c’è concorrenza

Torino che cerca la svolta. Dopo un avvio col botto, i granata hanno perso 4 partite di fila tra Coppa Italia e Serie A. Adesso c’è la sfida al Como di Fabregas. Venerdì sera, alle ore 20:45 in casa, servono i 3 punti. In questo periodo, può essere l’occasione di Gvidas Gineitis. Il lituano classe 2004 è il naturale sostituto di Ilic presente in rosa. Ivan Ilic, titolare fisso e imprescindibile, si è fermato ed è out. Adesso Gineitis sta bene e scalpita. Già a San Siro, contro l’Inter, Vanoli lo aveva preferito a Ilic e lui aveva fatto assist per Zapata recuperando un ottimo pallone. Contro il Cagliari non ha giocato titolare, ma è l’unico centrocampista mancino disponibile. Dall’inizio o meno, sarà utile.

La concorrenza

Vanoli gioca con il 3-5-2. Ricci in mezzo al campo non si tocca ed è il motore del centrocampo granata. Al suo fianco, i due che hanno giocato di più sono Linetty e Ilic. Linetty adesso è anche diventato capitano e ha segnato un bel gol contro il Cagliari. Senza Ilic, c’è Gineitis? No perché c’è Vlasic. Il numero 66 prova a scalzare il numero 10. Ma Vanoli ha già detto più volte che vuole aumentare la condizione di Vlasic facendolo giocare. Inoltre, in Sardegna ha dimostrato di avere gamba e di stare bene, fornendo anche un assist per Linetty. Ricci, Linetty e Vlasic hanno convinto. Non sarà facile per Gineitis partire titolare.

Un infortunio alle spalle

La cosa più importante, per il ragazzo, è essersi lasciato l’infortunio alle spalle. Infortunio al ginocchio che gli aveva fatto saltare già la scorsa parte finale di stagione. Problema che si è poi ripresentato all’inizio di questa. Da Torino-Lecce 0-0 in poi è tornato in campo. Solo contro la Lazio è stato in panchina per 90 minuti. Titolare contro l’Inter in Serie A e contro l’Empoli in Coppa Italia.