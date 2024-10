Gli ex della partita Torino-Como. Andrea Belotti, Simone Verdi e Daniele Baselli sono passati da Torino in passato

Manca sempre meno a Torino-Como. Venerdì sera alle ore 20:45 si scende in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 9^ giornata di Serie A. Partita delicata per il Toro, che ha bisogno dei 3 punti. Nella partita ci sono 3 ex, che adesso giocano nel Como ma che prima hanno giocato nel Torino. Si tratta di Andrea Belotti, Simone Verdi e Daniele Baselli.

Andrea Belotti

Andrea Belotti è entrato nella storia del Toro. Nonostante il brusco addio, non ci si può dimenticare di lui e di tutto quello che ha fatto per la maglia granata. Torino che lo comprò dal Palermo il 18 agosto 2015 per 8,40 milioni di euro. All’epoca ne valeva 5. Ha militato al Torino dalla stagione 2015/2016 a quella 2021/2022. Numeri da capogiro: 251 presenze, 113 gol e 28 assist. Poi le esperienze alla Roma e alla Fiorentina. Entrambe deludenti. In estate è passato al Como per 4,5 milioni di euro. Non è titolare e la sua carriera è in fase calante, giunto all’età di 30 anni.

Simone Verdi

Simone Verdi invece di anni ne ha 32. Lui è uno dei flop più clamorosi della storia del Toro. Già perché i granata, per averlo, sborsarono al Napoli ben 22 milioni di euro. Acquisto più caro dell’era Cairo. Poi ha giocato in prestito tra Salernitana e Verona, prima di andare in estate 2023 al Como. Ha contribuito alla promozione, ma quest’anno non gioca mai e ha fatto solo 2 presenze da subentrato. 93 presenze al Toro, solo 6 gol e 15 assist.

Daniele Baselli

Anche Daniele Baselli è passato da Torino. Arrivò al Torino il 10 luglio del 2015 dall’Atalanta. Costo di 6 milioni di euro. Aveva iniziato bene, ma poi si è perso tra infortuni e prestazioni negative. Anche lui non ha spazio al Como in Serie A. In granata 190 partite, condite da 20 gol e 14 assist. Lasciò Torino a gennaio del 2022 per andare al Cagliari.