La coppia d’attacco Antonio Sanabria-Ché Adams ha convinto a Cagliari. Adesso c’è il Como di Fabregas da affrontare

Si avvicina la sfida al Como di Fabregas. Sfida molto delicata per i granata, che non possono sbagliare. L’attacco funziona, è la difesa che sta steccando. 14 gol subiti in 8 partite sono troppi. Stesso numero per quelli fatti, un buon bottino. Granata che contro l’Inter a San Siro hanno perso Duvan Zapata per il resto della stagione. Adesso gli attaccanti sono solo 3: Sanabria, Adams e Karamoh. Prima Sanabria e Adams si alternavano al fianco del capitano Zapata, ma adesso giocano insieme. Contro il Cagliari hanno fatto bene e vanno verso la conferma contro il Como.

La partita contro il Cagliari

Contro il Cagliari Antonio Sanabria e Ché Adams hanno convinto. Da titolari, insieme, hanno fatto bene. Sanabria ha trovato un bel gol di testa nel primo tempo, su assist di Lazaro. Adams invece si è mosso molto bene. Nel finale, ha sfiorato il 3-3 di testa. Scuffet ha fatto una grande parata su di lui. Adesso il peso dell’attacco è sulle loro spalle e devono continuare così. Per Sanabria 5 partite finora in Serie A, 2 gol e 1 cartellino giallo. Adams invece ha giocato 8 partite. 3 gol e 1 assist. I numeri ci sono, le qualità anche: il Toro può contare su di lui.

Karamoh e Njie inseguono

Gli altri attaccanti, inseguono. Karamoh con la sua velocità può dare una mano a gara in corso. Al momento, è partito titolare solo in Coppa Italia contro l’Empoli. Ma Vanoli vuole tutti sull’attenti, con l’atteggiamento giusto pronti a dare il loro contributo. E poi c’è anche Alieu Njie. Lui può giocare anche sulla fascia, è un jolly. Classe 2005, ha già avuto un po’ di spazio. Ora è rientrato dall’infortunio. Contro il Cagliari poi, vista l’emergenza, era stato anche convocato Gabellini (numero 9 della Primavera).