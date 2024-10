Verso la partita contro il Como di venerdì sera: Alieu Njie e Marcus Pedersen rientrano e saranno disponibili

Archiviata la partita contro il Cagliari, Torino che pensa alla partita contro il Como. Si gioca venerdì sera, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Dopo una brusca partenza, la squadra di Fabregas si è ripresa alla grande al contrario del Torino. Toro che deve fare anche la conta con gli infortuni. Ma ci sono due giocatori che rientrano: Alieu Njie e Marcus Pedersen. Granata che non possono sbagliare e hanno bisogno di fare punti, per lasciarsi alle spalle un momento buio. Vanoli dovrà fare a meno di Zapata, Schuurs, Ilic e Sosa. Tutti gli altri sono a disposizione.

Marcus Pedersen

Pedersen, nella sosta dedicata alle Nazionali, è partito direzione Norvegia. Non ha giocato bene e poi ha fatto rientro a Torino. Con l’infortunio di Sosa, sarebbe partito titolare contro il Cagliari. Ma poi ha avuto la febbre. Questo lo ha costretto a dare forfait. Infatti, non è andato nemmeno in panchina. Ma nessun problema fisico per lui. Quindi adesso è recuperato e contro il Como ci sarà. Vanoli potrà così scegliere sulle fasce. In Sardegna hanno per forza di cose giocato Lazaro e Vojvoda. Pedersen al Toro non ha ancora convinto e adesso è arrivato il momento di cambiare marcia. Avrà le sue occasioni.

Alieu Njie

Njie invece è ormai aggregato alla Prima Squadra, nonostante possa ancora giocare in Primavera. Ma il 2 ottobre si era fermato per una lesione all’adduttore. Adesso sono passati 20 giorni e Njie da questa settimana torna in gruppo. Lui è un jolly per i granata. Senza Zapata, può dare una mano in attacco. Oppure, può giocare anche sulla fascia. Classe 2005, ha già esordito in Serie A e in Coppa Italia. Contro l’Empoli in coppa aveva fatto molto bene. Nel corso della stagione, darà anche una mano a Felice Tufano se ce ne sarà bisogno.