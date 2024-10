Contro il Cagliari altro assist per Nikola Vlasic. Sul piano fisico, dal giocatore numero 10 sono arrivati ottimi segnali

Momento tutt’altro che facile questo per il Torino. A Cagliari è arrivata la quarta sconfitta di fila tra Coppa Italia e Serie A. Inoltre, sono tanti i giocatori infortunati e la difesa fa acqua da tutte le parti. Ma dalla partita in Sardegna, non tutto è da buttare. Nikola Vlasic, dopo un lungo calvario, è finalmente partito titolare. Buoni segnali sul piano fisico per lui. All’Unipol Domus Arena ha dimostrato di avere gamba e giocate. Ancora poca lucidità con i piedi, ma è comprensibile visto il lungo infortunio. Nel complesso una buona prestazione, con tanto di assist per il super gol di Linetty nella ripresa. All’82’ poi, ha lasciato spazio a Karamoh.

Un ritorno da protagonista

Le ultime 3 partite in Serie A, il Torino le ha perse per 3-2. Ma Vlasic è tornato da protagonista. Contro la Lazio assist per Adams, poi contro l’Inter gol su rigore. 2 assist e 1 gol in 3 partite da quando è rientrato in campo. Una risorsa importante per il Toro. Ma la cosa più importante è che l’infortunio ormai è alle spalle. Ora il numero 10 croato vuole ritrovare continuità e brillantezza. Solo giocando sarà possibile. Ma questo non è un problema visto che gode della fiducia di Vanoli.

Le parole di Vanoli

Vanoli crede molto in Vlasic. Contro i rossoblù è partito titolare nel ruolo di mezzala destra. Dopo la partita Vanoli ha detto: “Vlasic ci può dare tanto tra le linee, è importante e dobbiamo migliorare la sua condizione. Oggi era la prima volta, dopo tanto tempo, che faceva 90 minuti. Dobbiamo migliorare anche sull’inserimento delle mezzali. A questo ci possiamo arrivare”. Prima della partita invece, aveva detto: “Vlasic sta molto bene, è un giocatore per noi importante. Lo vedo carico con la fame e la voglia di fare qualcosa di importante. Può fare la mezzala come piace a me, poi dipende anche dal modulo, può fare anche il trequartista. Ma mi piace molto come mezzala destra, in quel ruolo secondo me si può esprimere molto bene ed è anche molto più efficace”.