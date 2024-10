I lariani sono una squadra propositiva e coraggiosa. Il modulo è il 4-2-3-1 e Cesc non cambia formazione da 4 turni

Fin troppo riduttivo parlare del Como come di una semplice neopromossa. La squadra di Cesc Fabregas, protagonista di un mercato dai nomi altisonanti, è una squadra propositiva, che non rinuncia mai a giocarsela. Tanto possesso palla, pressing alto, in un gioco offensivo, che espone al rischio: a dirlo il dato che vede il Como finora incapace di chiudere un match con la porta inviolata. A resistere è il 4-2-3-1 allestito da Fabregas, che l’ex centrocampista spagnolo non cambia di una virgola.

L’11 di Fabregas

Dalla partita col Bologna in poi, il tecnico ha fatto solo una modifica: Van der Brempt al posto di Iovine come terzino destro, scegliendo da lì in poi, contro Atalanta, Verona, Napoli e Parma, lo stesso undici: Audero in porta, Van der Brempt, Dossena, Kempf e Moreno in difesa; Sergi Roberto e Perrone in mediana; il trio Strefezza, Paz e Fadera dietro l’unica punta Cutrone. In vista del Toro, Fabregas dovrà però valutare le condizioni di Van der Brempt, Sergi Roberto e Dossena, usciti non al meglio dalla partita col Parma. Per il belga il riacutizzarsi di un problema muscolare già patito a Napoli. Sergi Roberto un problema al ginocchio. Problema muscolare a una coscia invece per Dossena.

La stella: Nico Paz

Due reti nella prima frazione nell’ultimo match pareggiato 1-1 col Parma: prima Bonny, poi Nico Paz. L’ex Real Madrid proveniva da un indimenticabile esordio con la nazionale argentina, in cui si è tolto lo sfizio di offrire un assist nientepopodimeno che a Lionel Messi. Una giocata, la sua, che ha fatto il giro del mondo e ha ancor di più acceso i riflettori sul suo talento. Cesc Fabregas se lo gode, anche per la sua concretezza, come dimostrato dal gol contro i ducali, in una partita in cui non ha nemmeno brillato come al solito. Un talento cristallino, per qualcuno il più forte mai capitato dalle parti del Sinigaglia, scomodando l’anello di congiunzione tra il Como e il prossimo avversario, il Torino: vale a dire Gigi Meroni.