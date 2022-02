Linetty potrebbe trovare spazio in campo contro il Venezia date le squalifiche di Lukic e Mandragora. Il polacco non potrà sbagliare

Per la sfida di sabato sera contro il Venezia, allo stadio Olimpico Grande Torino, Ivan Juric dovrà fare a meno di due giocatori importanti, ovvero di Sasa Lukic e Rolando Mandragora che sono entrambi squalificati. L’assenza del numero 10 e del 38 granata potrebbe favorire Karol Linetty che, contro la squadra guidata dall’ex granata Paolo Zanetti, potrebbe trovare spazio. Se non dal 1’ minuto, magari a gara in corso e potrebbe essere schierato in un ruolo diverso da quello in cui l’ex tecnico dell’Hellas Verona lo ha messo fino ad oggi. Il centrocampista polacco dovrà sgomitare durante gli allenamenti al Filadelfia per cercare di convincere Juric a puntare su di lui in una sfida non semplice, perché il Venezia andrà a caccia dei 3 punti per allontanarsi il più possibile dalle zone basse della classifica. I granata sicuramente non vorranno fare altri passi falsi dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese alla Dacia Arena. Linetty lo sa e vorrà continuare a dimostrate di essere un giocatore diverso rispetto a quello che si è visto la scorsa stagione e che ha ancora ampi margini di miglioramento. Il polacco vuole dimostrare che vuole fare come il Toro, cioè migliorare passo dopo passo.

Linetty deve dimostrate che il Toro ha fatto bene a non cederlo a gennaio

Linetty a gennaio è stato vicino a lasciare il Toro per tornare alla Sampdoria dato che il club blucerchiato ha ripreso Marco Giampaolo come allenatore e si sa che Linetty è un pallino del tecnico nato a Bellinzona e fu proprio lui a chiedere al Toro di portarlo all’ombra della Mole nella sua sfortunata parentesi in granata. L’ex tecnico di Milan e Toro ha sperato fino all’ultimo di poter riabbracciare il centrocampista polacco, ma poi il club genovese e quello granata non hanno trovato l’accordo e Linetty è rimasto all’ombra della Mole. E il 25 gennaio il ds blucerchiato Daniele Faggiano ha dichiarato: “Non è alla nostra portata.” Ora il centrocampista polacco vorrà far capire al Toro di aver fatto bene a scegliere di tenerlo e che può essere un elemento importante. Fino ad ora ha raccolto 13 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, ma ha tanta voglia di aumentare il suo minutaggio in campo.