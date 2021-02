Se i granata non riescono mai a vincere, lo fanno le altre squadre in lotta per la salvezza, ora staccate: il Toro può solo guardare dietro

Davanti corrono, eccome. Davanti vincono, mentre il Toro arranca e colleziona punticini, fatica con grandi e piccole, non ha il passo di chi (lo Spezia, il Benevento, per citarne un paio) lotta con le unghie e con i denti per restare aggrappato alla Serie A. Il pareggio col Genoa – ma è un discorso che già era attuale una settimana fa, dopo il punto di Bergamo – non fa che complicare la risalita granata, che in teoria avrebbe come obiettivo quello di avvicinare le squadre al momento apparentemente fuori dalla zona retrocessione. Di questo passo il Torino sarà invece costretto a fare la corsa su se stesso: provare a fare sempre un punto in più delle ultime tre in classifica e prendersi il grande rischio di restare lì, appena fuori dalla zona rovente ma in realtà costantemente in pericolo. Questo perché l’andamento in pieno stile lumaca della squadra di Nicola e il concomitante sprint di alcune concorrenti alla salvezza ha avuto come risultato quello di allargare la forbice tra le ultime quattro e il resto del gruppone della parte destra della classifica.

Fiorentina a più cinque, in attesa della gara di oggi

Alla vigilia delle gare della domenica, il Toro ha un ritardo di cinque punti dalla Fiorentina: se i viola dovessero vincere allora la squadra più vicina sarà il Benevento, che di punti ne ha 24. Sette in più: diventano tanti, col passare delle giornate, come diventa ogni giorno che passa sempre più decisivo lo scontro di venerdì in Sardegna contro il Cagliari. Cagliari che, a proposito, di punti ne ha soltanto due in meno dei granata: deve ancora scendere in campo e potrebbe rendere più complicata la domenica del Toro.