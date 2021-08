Messaggio del Torino all’ex Denis Law, che nei giorni scorsi ha confessato di essere malato di demenza: l’omaggio

Attraverso una lettera resa pubblica dalla figlia, pochi giorni fa Denis Law ha confessato di essere affetto da demenza. Oggi, a sessant’anni esatti dal suo esordio con la maglia granata, il Toro ha voluto far sentire all’ex calciatore la propria vicinanza, pubblicando un messaggio di sostegno. “Come on Denis”, si legge sul sito ufficiale e sui canali social, dove viene mostrata la maglia numero 10 di Law con tanto di firme della squadra.

Law malato di demenza: la lettera

Law aveva così scritto lo scorso 21 agosto: “Sono al punto in cui sento di voler essere sincero sulla mia condizione. Mi è stata diagnosticata una ‘demenza mista’, che è più di un solo tipo di demenza: nel mio caso si tratta di Alzheimer e demenza vascolare. Questo è stato un anno estremamente difficile per tutti e i lunghi periodi di isolamento non hanno certo aiutato. È una malattia incredibilmente impegnativa e problematica e ho visto molti amici attraversarla. Speri che non accada a te, fai persino battute su di essa ignorando i primi segni perché non vuoi che sia vero. Ti arrabbi, frustrato, confuso e poi preoccupato, preoccupato per la tua famiglia, poiché saranno loro a occuparsene”. Ecco la foto dell’omaggio: