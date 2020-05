Toro, continua la preparazione individuale - Toro.it

Il programma del 15 maggio / Continuano gli allenamenti individuali al Filadelfia. Si attende la ripresa di squadra del 18 maggio

Continua anche oggi l preparazione dei giocatori del Torino che, divisi negli ormai abituali gruppetti, continueranno il lavoro individuale al Filadelfia. Ultimi giorni di lavoro “a distanza” per i granata e per tutte le square di Serie A che stanno attendendo con impazienza il ritorno agli allenamenti di squadra previsti per il 18 maggio prossimo. In attesa, ovviamente, di conoscere i dettagli della ripresa, soprattutto quelli relativi all’eventuale ritiro nelle foresterie o nelle strutture scelte dalle società e le misure per contenere al massimo il rischio contagio. Intanto, però, in casa Toro si continua a lavorare, anche dal punto di vista societario con Vagnati che, dopo l’ufficializzazione arrivata nella giornata di ieri, si sta preparando a mettersi immediatamente a lavoro. A partira già da oggi.