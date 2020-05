Ventura: "Il Toro? Aveva una rosa da Europa...che conta" - Toro.it

L’ex tecnico del Torino, Gian Piero Ventura, ha parlato della stagione del Toro ma anche di Cairo e di Longo, in attesa che il campionato riprenda

Intervista da Repubblica, Gian Piero Ventura ha parlato della squadra granata e del suo campionato, al di sotto delle aspettative. “In partenza il Toro aveva, secondo me, una squadra fortissima. Nel ranking di partenza io l’aveva messa nettamente davanti a Milan e Fiorentina, giusto per dirne due.Con una rosa del genere, strutturata in ogni reparto e con riserve di alto livello, l’Europa sembrava l’obiettivo minimo. E mi riferisco all’Europa che conta, quella più importante”, ha detto l’ex tecnico, che ha sottolineato come la rosa del Toro non sia stata affatto sopravvalutata. “No. Ha uno tra migliori portieri d’Italia e due attaccanti da nazionale, c’era Iago che è qualità purissima, Ansaldi è un giocatore di profilo molto alto, Izzo ha pochi rivali nel ruolo, la struttura generale è molto solida…. Per questo mi sorprende vedere come stanno andando le cose, ma è difficile farsi un’idea da fuori. Chi presume di dare giudizi è presuntuoso”.

Ventura ricorda il suo Toro

Ventura è poi tornato a parlare della sua esperienza in granata, sottolineando come solo dopo ci si renda conto di quello che si è fatto. Per esempio il cammino dalla B all’Europa League e la valorizzazione di tanti giocatori. “Cerci, Immobile, Darmian, Maksimovic, Zappacosta, Glik, Bruno Peres: molti di loro, prima di arrivare al Toro erano degli illustri sconosciuti. Credo che abbiamo costruito qualcosa di molto bello, del resto se vinci per due volte consecutive a San Siro con l’Inter non può essere un caso”.

Ventura su Cairo e Longo

Poi su Longo: “È un ragazzo giovane e ambizioso, che ha molta voglia di fare. È stato anche un mio giocatore per qualche mese, al Cagliari: era reduce da un brutto infortunio e tornò in campo dopo un’eternità. Quando era in Primavera al giovedì spesso e volentieri veniva a i nostri allenamenti: già allora si vedeva quanta voglia avesse di arrivare in alto. Cairo? È una persona che difficilmente lascia indietro qualcosa. Il Toro per lui è assolutamente importante, non certo meno dei giornali o della televisione”.