Vagnati è arrivato al Filadelfia / La foto - Toro.it

Prima visita al Filadelfia per Davide Vagnati, da questa mattina ufficialmente nuovo responsabile dell’area tecnica del Torino. L’ex ds della Spal è arrivato in città in mattinata e ha scelto di recarsi subito nel quartier generale della squadra, al Filadelfia, mentre proseguono sul campo gli allenamenti individuali del giocatori. Vagnati, grazie alla deroga concessa alla società, potrà subito iniziare a lavorare per costruire il Toro della prossima stagione. Contestualmente al suo annuncio è arrivato quello di Bava che torna al Settore giovanile.