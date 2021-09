Bremer ha recuperato dal problema alla caviglia ed è tornato ad allenarsi con i compagni, un sospiro di sollievo per Juric

Gleison Bremer, dopo aver recuperato dal terzo problema alla caviglia destra nel giro di due mesi, è tornato a lavorare in gruppo. Il brasiliano ha avuto la sfortuna di farsi male sempre nello stesso punto, l’ultima volta nella rifinitura pre Fiorentina-Torino. Il numero 3 del Toro nei giorni scorsi ha intensificato gli allenamenti, seguendo un programma personalizzato e ora è a tutti gli effetti arruolabile per la sfida di domenica contro la Salernitana tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Una partita in cui un giocatore come Bremer potrà risultare molto importante e soprattutto utile. Anche perché sicuramente ci sarà da combattere, dato che entrambe le squadre si trovano ancora a 0 punti in classifica dopo due giornate.

Bremer punto di riferimento per la retroguardia granata

L’assenza di Bremer ha pesato e non poco. I dati dicono che con il brasiliano in campo il Toro ha subito un gol, quello siglato alla prima giornata da Muriel, senza il brasiliano sul rettangolo di gioco i granata hanno subito 4 reti. Nel match contro la Fiorentina senza Bremer la retroguardia granata ha avuto tanti problemi, ma ora con il ritorno del brasiliano Juric avrà una difficoltà in meno da risolvere. Bremer è focalizzato sul match contro la Salernitana, una partita dalla quale vuole ripartire, un po’ come deve fare il Toro. Il difensore ex Santos potrebbe essere l’uomo giusto per fermare il neo acquisto della Salernitana Ribery.