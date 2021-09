Rincon espulso nel match Perù-Venezuela non potrà affrontare il Paraguay di Sanabria nella notte tra giovedì e venerdì

Nel match tra Paraguay e Venezuela non ci sarà Tomas Rincon. Lunedì sera nel match tra i Vinotinto e il Perù il giocatore aveva rimediato una espulsione nella prima frazione di gioco. Il centrocampista del Toro aveva rimediato un cartellino giallo per poi farsi espellere dieci minuti dopo in maniera ingenua. Infatti, Rincon ha tirato una manata in faccia ad un avversario. Quindi è saltato il match tra Sanabria e Rincon, con El General che già nella giornata di domani potrebbe presentarsi al Filadelfia per iniziare a preparare il match contro la Salernitana. Una partita che il Toro, ancora a 0 punti, dovrà giocare con molta concentrazione e grinta alla ricerca di un risultato positivo. Sicuramente Rincon, in seguito alla brutta parentesi di lunedì sera, vorrà rialzare la testa e cercare di convincere Ivan Juric a puntare su di lui dopo le voci di un possibile addio nelle ultime ore di mercato.