Il Toro ha 20 stranieri rispetto ai 14 dello scorso anno, i granata sono la quarta squadra con più stranieri della serie A

Il Toro, nella classifica delle squadre di serie A con il maggior numero di stranieri, ricopre il quarto posto insieme alla Roma. I granata dunque hanno un alto numero di stranieri e sono solo tre le squadre che nel massimo campionato italiano ne hanno di più. La squadra della serie A con più stranieri in rosa è la Lazio che ne ha ben 26. Al secondo posto con 22 stranieri in squadra troviamo l’Udinese e sul gradino più basso del podio c’è lo Spezia che ha 21 stranieri. La squadra che invece ha meno stranieri di tutti è il neo promosso Empoli che ha a disposizione solo 10 giocatori non italiani. Sono dunque aumentati gli stranieri nella rosa del Toro, dato che la scorsa stagione erano 14 mentre oggi sono 20.



Toro: Costa d’Avorio e Croazia le Nazioni più rappresentate

All’interno della rosa del Toro le nazioni più rappresentate sono la Croazia, che è anche il Paese dove è nato Juric, e la Costa d’Avorio. I giocatori ivoriani sono Singo e Kone, però c’è anche da considerare Djidji che è ivoriano con cittadinanza francese. I croati sono due ovvero Pjaca e Brekalo. Poi i granata in rosa hanno un argentino che è Ansaldi, un nigeriano che è Ola Aina e un polacco che è Linetty. Poi ancora il nuovo acquisto Zima che è ceco. Mentre Praet è belga. Poi Juric ha a disposizione un danese che è Warming, un serbo che è Lukic e uno svizzero che è Rodriguez. I granata hanno un paraguaiano che è Sanabria e Bremer che è un brasiliano. Vojvoda invece è kosovaro. Infine ci sono i portieri Sava che è rumeno e Berisha che è albanese.