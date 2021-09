Contro la Salernitana Ivan Juric non avrà a disposizione Zaza: Belotti in forse e anche la presenza di Sanabria è a rischio

Ivan Juric continua a lavorare al Filadelfia per preparare la partita di domenica pomeriggio contro la Salernitana. Il tecnico croato non può essere del tutto sereno. Si trova davanti un grosso problema da risolvere ovvero l’emergenza in attacco dati gli infortuni di Andrea Belotti e Simone Zaza. Inoltre Antonio Sanabria impegnato con la sua Nazionale e con l’incognita di non sapere in quali condizioni tornerà dopo gli impegni con il Paraguay. Juric sta già valutando delle soluzioni alternative, come quella di schierare Marko Pjaca o Josip Brekalo come falso nueve. Il Toro dovrà risolvere un grosso problema.

Belotti e Zaza infortunati

Intanto Belotti e Zaza, entrambi infortunati, stanno cercando di recuperare il prima possibile. Mentre l’ex Sassuolo è alle prese con un problema al ginocchio rimediato in allenamento prima del match di Coppa Italia, Belotti sta cercando di riprendersi dopo una forte contusione al perone. Una situazione non semplice per il Gallo che non potrà sforzarsi e dovrà essere tenuto sotto osservazione dallo staff medico granata. Belotti si è fatto male durante il match contro la Fiorentina dopo un duro scontro contro Martinez Quarta. Per questo motivo una settimana fa il capitano del Toro è stato costretto a lasciare anche il ritiro della Nazionale. Juric incrocia le dita e spera di recuperare i suoi attaccanti nel minor tempo possibile.

Sanabria con la Nazionale fino al 10 settembre

Come scritto prima Sanabria è impegnato con la sua Nazionale. Lo sarà fino alla notte tra giovedì e venerdì, quando l’attaccante ex Genoa si ritroverà contro il Venezuela del compagno di squadra Tomas Rincon. Quindi i due non si presenteranno al Filadelfia prima di sabato, a un giorno dal match tra Toro e Salernitana. Bisognerà valutare le condizioni di Sanabria che tornerà dal Sudamerica, per poter pensare ad un suo possibile impegno contro la Salernitana. È ancora tutto da vedere. Sicuramente chiunque verrà schierato in attacco contro la squadra di Castori dovrà fare bene perché il Toro dovrà raccogliere assolutamente un risultato positivo.