Zaza per le ultime due partite non è stato neanche convocato, l’attaccante ex Sassuolo è sempre più ai margini del Toro

Dopo non essere stato convocato per il derby della Mole, Simone Zaza non è comparso neanche nella lista degli arruolabili per la sfida contro il Cagliari. Questo aspetto indica chiaramente che per Ivan Juric il numero 7 granata è sempre escluso dai progetti del Toro. A testimoniarlo è anche il fatto che pure Pietro Pellegri ha scavalcato nelle gerarchie l’ex attaccante di Sassuolo e Valencia. Infatti, dopo la sconfitta contro il Cagliari Juric ha detto: “Zaza? Adesso ha tre attaccanti davanti ma non c’è nessun problema con lui”. Dunque per il numero 7 del Toro sarà molto, ma molto complicato cercare di trovare spazio in campo da qui fino alla fine della stagione. Toccherà a lui durante gli allenamenti al Filadelfia provare a far ricredere Juric. Ovviamente scavalcare nelle gerarchie giocatori del calibro di Andrea Belotti, Antonio Sanabria e appunto il nuovo arrivato Pellegri sarà particolarmente complicato.

Solo 9 presenze. E prestazioni deludenti

Juric in campionato ha fatto scendere in campo Zaza in sole 9 partite. L’ultima tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Venezia, dove il numero 7 granata ha raccolto 18 minuti in campo. In tutte e nove le sue presenze Zaza non è mai riuscito a trovare la via del gol. Non solo, l’attaccante del Toro ha sempre rimediato prestazioni negative. Non è un caso che a gennaio il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati abbia provato a cedere Zaza, senza però riuscirci nonostante qualche timido interessamento da parte di alcune squadre di medio-bassa classifica. Ormai il rapporto tra il Toro e Zaza sembra essersi incrinato definitivamente e solo il numero 7 granata può cercare di rimediare alla situazione che si è creata. A giugno le strade del club granata e di Zaza si divideranno, non può essere altrimenti.