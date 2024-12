Il bilancio dell’Udinese in casa e del Torino in trasferta in vista della sfida di giornata che vedrà le due squadre di fronte

I pranzi e le cene di Natale sono ormai un ricordo. Adesso, c’è da tornare a pensare al campo per l’ultima partita del 2024. Il Torino chiuderà l’anno al Bluenergy Stadium di Udine, contro i bianconeri di Kosta Runjaic che tanto stanno sorprendendo in questa prima parte di stagione. I friulani si trovano al momento a 4 punti di vantaggio dai granata, e con una vittoria potrebbero quasi ipotecare il discorso salvezza.

I numeri dell’Udinese in casa

In questa stagione il Bluenergy Stadium si è rivelato un fattore per l’Udinese: prima in positivo, nelle ultime giornate invece in negativo. I bianconeri hanno fin qui giocato 8 partite in casa, vincendone 4 e perdendone altrettante. Inizialmente l’ex Dacia Arena ha svolto un ruolo fondamentale per il cammino della squadra di Runjaic, che ha vinto 4 delle prime 5 partite giocate lì. Nelle ultime gare sono invece arrivate 3 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali quella contro il Napoli. Forte dell’ultimo successo esterno di Firenze, contro il Toro l’Udinese vuole ritrovare i tre punti davanti ai propri tifosi, in modo da avvicinarsi alla zona Europa.

I numeri del Torino in trasferta

Dal canto suo, invece, il Toro ha messo in mostra un rendimento molto altalenante nelle partite giocate lontane dall’Olimpico. Il bilancio attuale è di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ma è da segnalare come i ragazzi di Vanoli siano in ripresa. La stagione era iniziata bene con un pareggio e due vittorie, ma il trend positivo è stato poi interrotto da 4 “zeri” consecutivi. Ora pare invece essere tornata la luce, rappresentata dal pareggio di Genova e dall’ultima vittoria, quella contro l’Empoli. L’obiettivo è trovare il terzo risultato utile consecutivo.