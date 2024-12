Dopo esser uscito in barella nella sfida contro il Bologna, il difensore polacco è sulla via del recupero: necessari nuovi accertamenti

La paura è passata. La partita contro il Bologna, al netto della sconfitta e dei punti persi al cospetto delle dirette concorrenti per la salvezza, era stata segnata dalla preoccupazione riguardante le condizioni di Walukiewicz. Rientrante da un’influenza che lo aveva colpito in settimana, il centrale polacco intorno al 30′ del primo tempo si era accasciato a terra, facendo spaventare molto compagni, staff e anche il pubblico presente all’Olimpico. Difficoltà respiratorie e subito barella in campo, con conseguente uscita tra gli appalusi di tutto lo stadio. Ad alimentare una speranza positiva era il fatto che l’ex Empoli fosse rimasto cosciente, e infatti una volta arrivato all’ospedale Maria Vittoria è emerso come non ci fosse nulla di grave da segnalare.

Walu verso il recupero

Il bollettino ha evidenziato dei problemi respiratori, dovuti non a un colpo subito ma al fatto di non essersi ripreso del tutto dall’influenza. Ovviamente il giocatore ha continuato a essere tenuto sotto osservazione in questi giorni che hanno fatto da sfondo alle festività natalizie, e non ha ancora ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. Il numero 4 sta seguendo il recupero che era stato programmato per lui, e nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a dei nuovi accertamenti che possano garantirgli la totale libertà al ritorno in campo. La cosa importante è che comunque il peggio sia passato, anche perché in molti – allo stadio e da casa – avevano pensato a un episodio simile a quello che ha visto come protagonista Bove in Fiorentina-Inter di un mese fa. Tutto è bene quel che finisce bene.