I precedenti di Udinese-Torino / In casa dei friulani il Toro ha collezionato 7 vittorie, 14 pareggi e 15 sconfitte

Dopo un’insolita sosta di fine gennaio e la fine della sessione di mercato invernale la Serie A è pronta a ripartire. Il Toro, smaltita la rabbia per il pareggio contro il Sassuolo, con i granata che hanno dominato il gioco per 88 minuti passando in vantaggio con Sanabria per poi essere beffati nei minuti finali da Raspadori, si apprestano ad affrontare l’Udinese. Anche i friulani guidati da Gabriele Cioffi arrivano al match di domenica pomeriggio dopo aver rimediato un pareggio nell’ultima giornata di campionato che si è disputata. A differenza del Toro i friulani hanno rimediato una prestazione deludente e sicuramente vorranno rifarsi contro i granata. A sorridere all’Udinese sono i precedenti. Il bilancio dei risultati delle loro sfide dice che, quando i bianconeri e il Toro si sono affrontati nel massimo campionato italiano, hanno registrato 15 vittorie dell’Udinese, 14 pareggi e 7 vittorie dei granata. I granata vorranno sicuramente vincere contro la squadra di Cioffi, per dare continuità all’ottimo inizio del nuovo anno che hanno avuto fino ad ora collezionando 2 vittorie e 1 pareggio. L’Udinese invece andrà alla ricerca di un risultato positivo per allontanarsi il più possibile dalle zone basse della classifica.

Udinese-Torino: la manita dei granata nel 2016

Un precedente contro l’Udinese che sicuramente i tifosi del Toro ricordano molto volentieri è quello che risale al 30 aprile 2016, quando i granata vinsero 1-5 sui bianconeri. Con i granata che così rialzarono la testa dopo due sconfitte consecutive. A sbloccare il match fu il gol di Jansson che dopo solo 12 minuti di gioco portò in vantaggio i granata e prima della fine della prima frazione di gioco il Toro, all’ora guidato da Ventura, riuscì a trovare per la seconda volta la via del gol con una rete messa a segno da Acquah. A inizio ripresa i padroni di casa accorciarono le distanze con Felipe ma il Toro poi prese il largo con Martinez che segnò al 50’ e all’83’, e con la rete di Belotti arrivata al 56’ minuto. In quell’occasione Jansson segnò il suo primo gol in Serie A e Martinez siglò la sua prima doppietta nel massimo campionato italiano.

Udinese-Torino: l’ultima vittoria dei friulani

Invece, per risalire all’ultimo successo casalingo dell’Udinese contro i granata bisogna tornare al 20 ottobre 2019. In quella partita i bianconeri di Tudor, in quell’occasione in tribuna a causa di una squalifica e con il suo vice Gotti in panchina, sconfissero il Toro allenato da Mazzarri. Quella partita terminò 1-0 in favore dei friulani e a decidere il match fu la rete di Okaka che segnò al 42’ minuto. I granata così, dopo aver perso contro la Sampdoria e il Parma, contro l’Udinese incassarono la terza sconfitta di fila lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. I granata dimostrarono di star affrontando un momento molto complicato, soprattutto dal punto di vista mentale, visto che a inizio stagione si erano giocati l’accesso in Europa League per poi diventare irriconoscibili.

Udinese-Torino: la vittoria dei granata di Nicola nello scorso campionato

Infine, l’ultimo precedente tra Udinese e Torino alla Dacia Arena risale al 10 aprile 2021, terminato 0-1 in favore dei granata di Nicola che così portarono a casa i tre punti fondamentali per la lotta verso la salvezza. I granata in quella partita non avevano a disposizione Sirigu che era in isolamento in quanto era risultato positivo al Covid-19 e così i granata dovettero schierare Milinkovic-Savic. A decidere quella partita fu il gol di Belotti su rigore al 61’ minuto. Rigore che il Gallo si era procurato. Adesso toccherà alla squadra di Juric portare ancora una volta a casa un risultato positivo anche se non sarà facile perché affrontare l’Udinese non è mai semplice. Sicuramente i friulani vorranno anche vendicare la sconfitta rimediata nel girone d’andata con i granata che allo stadio Olimpico Grande Torino si sono imposti 2-1 sui bianconeri.