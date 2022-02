Juric ha una settimana per scegliere il sostituto del numero 3 brasiliano

Dopo essere stato ammonito contro il Sassuolo Bremer – reduce dal rinnovo di contratto – sarà costretto a saltare la sfida contro l’Udinese di domani in trasferta alla Dacia Arena. Diverse sono le possibili scelte del tecnico granata: una delle più gettonate è quella che vede l’impiego di Buongiorno, che ha già giocato diverse partite da titolare nella difesa a tre nella prima parte di stagione. L’ultima partita da titolare del 99 granata è stata contro l’Inter, nell’ultima partita del girone di andata. Possibile ma meno probabile invece vedere Djidji e Zima insieme dal primo minuto. Un punto fermo dovrebbe essere Rodriguez, che ormai è uno dei pilastri della difesa granata.

Il difficile compito di sostituire Bremer

Bremer è sicuramente il pilastro della difesa e uno dei giocatori più importanti del Torino, per questo sostituirlo non sarà facile e sicuramente Juric avrebbe preferito avere il centrale brasiliano a disposizione. In più il Torino sarà impegnato in una sfida non facile, infatti l’Udinese è una squadra seppur dal punto di vista difensivo abbia concesso molto in questo campionato, dal punto di vista offensivo è capace di far male. A questo bisogna aggiungere che i granata giocheranno in trasferta, e in questo campionato i giocatori di Juric non sono riusciti a ripetere in trasferta le vittorie ottenute in casa. Tuttavia l’ultima vittoria in trasferta contro la Sampdoria fa ben sperare. Resta da vedere chi sarà il sostituto di Bremer in questa importante sfida che potrebbe proiettare i granata verso la zona alta della classifica per puntare ad un posto in una competizione europea.