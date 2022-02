Gleison Bremer rinnova il suo contratto con il Toro fino al 30 giugno 2024: è arrivato l’annuncio ufficiale

Gleison Bremer ha rinnovato il suo contratto con il club granata fino al 30 giugno 2024. Il difensore brasiliano, che in questo campionato sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori del massimo campionato italiano, ha così prolungato il suo rapporto con il club granata di un ulteriore anno. Il vecchio contratto sarebbe scaduto nel 2023. I granata quindi, in caso di una cessione quest’estate del difensore brasiliano, potranno massimizzare al massimo il suo eventuale trasferimento, ponendo fine alla paura di perdere Bremer tra un anno e mezzo senza incassare niente.

Torino, Bremer rinnova: il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremerfino al 30 giugno 2024. Gleison Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo 1997. É al Toro dall’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze ed un gol). La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali.”