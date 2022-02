Calciomercato Torino / Bremer ha rinnovato fino al 2024: non andrà via a zero ma le pretendenti sono tutte alla finestra

Segnali rassicuranti ma solo in parte per il Torino con il rinnovo di Bremer. Evitare un caso Belotti bis era la priorità di Vagnati e Cairo, intenzionati a convincere il brasiliano a firmare il prolungamento prima di un’eventuale cessione. Pericolo scampato dopo la grande notizia delle scorse ore, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente. E con la chiusura del mercato, resta tutto rimandato all’estate. Ciò non scongiura però la possibilità che quelli che restano, siano gli ultimi mesi in granata per il difensore classe ’97.

Calciomercato, è derby di Milano per il brasiliano

Per restare in tema derby, oltre al campo, Inter e Milan, che si affronteranno nel weekend, si daranno battaglia anche sul fronte mercato. Il brasiliano resta infatti uno degli obiettivi principali di entrambe, che potrebbero tirare la corda. Cairo ha però messo questa volta le mani avanti, ottenendo il rinnovo fino al 2024 del suo pupillo Bremer. Questo è l’anno della sua consacrazione e potrebbe consentire al Torino di ricevere cifre importanti dalla sua cessione, evitando di commettere gli errori del passato.

Toro, Bremer tra Serie A e Premier League

Il passaggio ad una big italiana è ad ora una possibilità concreta, anche se non l’unica. Bremer ha infatti sottolineato di sognare la champions la scorsa estate e di voler approdare in un club che gli consenta di raggiungere questo traguardo. Restano alal finestra anche alcuni club inglesi, come sottolineato nelle socrse settimane su queste colonne e dai tabloid inglesi. Dal Chelsea all’Everton, passando per il Liverpool, sono tante le opzioni. A fare la differenza non sarà solo chi sarà disposto a pagare i famosi 35-40 milioni di cui Cairo ha parlato, ma anche chi farà breccia nel cuore del difensore granata.