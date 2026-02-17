Il Toro perde con il Bologna in un Grande Torino vuoto, nulla serve l’ennesimo record di Vlasic: altro gol per lui, ma 0 punti per i granata

Altra enorme delusione per il Torino di Marco Baroni, che fa resuscitare un Bologna a cui la vittoria mancava da un mese esatto. Granata che soffrono e crollano davanti ai seggiolini in gran parte vuoti del Grande Torino, per via dello sciopero della Curva Maratona e dei tifosi granata, che sono rimasti fuori dallo stadio a contestare la società e il presidente Urbano Cairo. Decisivi i gol di Moro e Castro per gli emiliani, a nulla serve il momentaneo pareggio di Vlasic, che però incrementa il proprio record personale.

Un Vlasic da record

Una partita da protagonista su più fronti per il 10 granata Nikola Vlasic, prima in negativo con quello che inizialmente viene segnalato dalla Lega Serie A come un autogol del croato e solo successivamente convertito in gol di Moro (è il giocatore rossoblù a segnare dopo la deviazione del trequartista croato). Successivamente arriva il gol, sulla respinta di Skorupski al tiro di Zapata: per Vlasic è il 6°, mai così prolifico in Serie A, questa diventa la sua terza miglior stagione in carriera con 6 gol e 3 assist (meglio solo nel 2019/20 e nel 2020/21 con il CSKA Mosca, quando mise a segno prima 12 e poi 11 gol in campionato, conditi entrambe le volte da 5 assist). Infine un cartellino giallo forse evitabile nel finale di gara.

Il 10 segna ma porta pochi punti

C’è un dato sulle 6 reti di Vlasic che ridimensiona di molto quella che sembrerebbe essere una stagione da trascinatore dell’ex-West Ham; infatti pur segnando i suoi gol in 6 partite diverse, in ben 4 delle rispettive partite il Torino è uscito dal rettangolo di gioco con 0 punti guadagnati:

Torino-Como, finita 1-5 per i lariani; Torino-Milan, con la vittoria per 2-3 dei rossoneri; Torino-Cagliari terminata 1-2; e per l’appunto il recente Torino-Bologna, nuovamente finita 1-2. Solo nella sfida casalinga contro la Cremonese e nella trasferta di Sassuolo i gol di Vlasic hanno avuto un peso determinante ai fini del risultato.

Sicuramente la colpa di ciò non è del giocatore, ma di una squadra che pur avendo alcune pedine di qualità come Vlasic non riesce a sfruttarle a proprio favore per vincere le partite. Nel frattempo aumenta la paura in vista di una possibile lotta per la salvezza che potrebbe rivelarsi più rischiosa di quanto si potesse ipotizzare.