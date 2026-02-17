Toro.it

Cambio opinione la Lega Serie A in merito al gol del vantaggio del Bologna a Torino, rimosso l’autogol inizialmente assegnato a Vlasic

E’ notizia di giornata il cambiamento di idea della Lega Serie per quanto riguarda l’assegnazione o meno della rete a Nikola Moro, inizialmente vista come un autogol dell’omonimo Vlasic, giocatore del Torino. Per l’appunto di primo acchito la Federazione aveva assegnato autorete al trequartista granata, fino a poi ripensarci e cambiare la decisione, consegnando in maniera ufficiale e definitiva la rete al numero 6 rossoblù.

Nikola Vlasic of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
ultimo aggiornamento: 17-02-2026

