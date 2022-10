C’è il problema del gol ed è evidente: eppure il dt era certo delle potenzialità di questo attacco

Alla fine del mercato estivo il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, aveva evidenziato come il fatto di non aver acquistato un terzo attaccante fosse stata una precisa scelta della società, rispondendo (nella conferenza stampa di fine mercato) in questo modo ad una domanda sull’addio di Belotti e su come sostituire i suoi gol: “Come rimediamo all’assenza di Belotti? Con giocatori di talento e qualcuno lo abbiamo, abbiamo preso un attaccante come Pellegri che è giovane e ha grandi margini di miglioramento, poi c’è Sanabria che ci dà tanto sul piano della gestione della palla e della manovra”. Parole che sicuramente, almeno fino a questo momento, non sono state confermate dalle prestazioni dei due attaccanti, infatti il capocannoniere dei granata è un trequartista, Vlasic, e il numero 11 e il numero 9 hanno segnato solamente 2 gol in campionato nelle prime 10 giornate. Entrambi i gol sono stati realizzati da Sanabria, mentre Pellegri è ancora a secco di gol in campionato (una rete in Coppa al Palermo). Lo scorso anno Andrea Belotti, seppur colpito da molti infortuni aveva assicurato un buon numero di gol alla squadra di Juric, uno dei quali è arrivato proprio nel derby della Mole e aveva permesso ai granata di portarsi a casa almeno un punto pareggiando in rimonta 1-1 nello stadio bianconero.

Oltre ai pochi gol bisogna considerare i possibili infortuni

Non sono solo i pochi gol realizzati dagli attaccanti granata a preoccupare, un problema molto grave è sicuramente quello degli infortuni, soprattutto considerando che Pietro Pellegri è spesso bloccato da problemi fisici che si porta avanti dai tempi del Monaco. Per Sanabria giocare tutte le partite della stagione sarà sicuramente complicato, soprattutto alla luce del nuovo infortunio. I pochi attaccanti a disposizione di Juric potrebbero obbligare il tecnico a riproporre la soluzione utilizzata nel derby facendo giocare un trequartista come falso nove.