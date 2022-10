I numeri e le statistiche del derby della Mole, vinto dai bianconeri per 1-0: Lazaro e Vlahovic i giocatori chiave

La storia si ripete e il derby è tornato ad essere un miraggio lontano. La spinta dei tifosi non è bastata a trascinare i granata, che si sono fatti beffare in un momento di calo. Non il migliore degli epiloghi, per un match che li ha visti in parte primeggiare. Una partita tutto sommato equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Il risultato ha però premiato il maggior cinismo della Juve.

Torino-Juventus: Vanja più impegnato di Szczęsny

Dando uno sguardo alle statistiche, meglio i granata sul fronte possesso con il 53% all’attivo contro il 47% dei bianconeri. Lo stesso vale sul fronte dei tiri totali (15 contro 14) ma si inverte invece l’andamento per quanto riguarda quelli in porta (2), con la Juve che ha trovato lo specchio ben 8 volte e ne ha trasformato uno in gol. Allo stesso modo le parate: Vanja è dovuto intervenire 7 volte, alcune delle quali con gesti tecnici importanti. La Juve solo 3.

Torino-Juventus: ecco i giocatori chiave secondo le statistiche

Anche i corner a favore dei bianconeri, che ne hanno conquistati 6 contro i 3 avversari, mentre più recuperi per il Toro (62 contro 53) grazie in particolare a Lukic e Linetty con 10 ciascuno. Tra chi si è distinto maggiormente Valentino Lazaro per il Toro, definito giocatore chiave con 75 palle giocate e 43 passaggi riusciti. Sul fronte opposto l’autore del gol Dusan Vlahovic, che ha avuto 2 occasioni da gol e realizzato 6 tiri.