Il paraguaiano, tra gli assenti del derby, ha effettuato esami specifici al polpaccio per definire l’entità dell’infortunio

Sulla lista dei grandi assenti del derby, c’è Antonio Sanabria, la punta titolare del Torino. La sua mancanza in campo si è fatta sentire e ha costretto Juric ad affidarsi totalmente ai trequartisti. Scelta che ha portato al non più felice degli epiloghi, con la Juve uscita a reti inviolate e tre punti in tasca. Il paraguaiano, che ha esternato problemi al polpaccio, ha effettuato alcuni accertamenti che hanno eslcuso lesioni secondo quanto scritto da Gazzetta. Continuerà però a restare sotto controllo per definire meglio l’entità dell’infortunio ed evitare che si prolunghi. Possibile la sua esclusione anche martedì in Coppa Italia.