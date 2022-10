Nel post partita il portiere del Torino ha rimproverato i tifosi: “Atmosfera bellissima, perché deve essere solo al derby?”

Uno stadio quasi del tutto pieno, una Maratona che per tutta la partita ha incitato la squadra: i tifosi avrebbero meritato certamente un risultato (e anche una prestazione) differente al termine del derby di ieri. L’atmosfera del Grande Torino ha conquistato anche Vanja Milinkovic-Savic, uno dei migliori in campo contro la Juventus, che nel post partita non ha però perso l’occasione per bacchettare i tifosi. “Il tifo di oggi? Bellissimo, veramente, però mi dispiace anche perché non c’è l’80% di questa atmosfera in tutte le partite, ti porterebbe avanti sicuro. Perché deve essere solo al derby?” ha dichiarato l’estremo difensore, come riporta La Stampa. Una vera e propria stoccata per le altre partite, in cui certamente lo stadio non era così colorato di granata come ieri.