Il tecnico ha un contratto fino al giugno del 2023 ma le sue dichiarazioni nel post partita del derby sanno di resa

Che quest’anno fosse un Ivan Juric diverso rispetto a conosciuto la scorsa stagione se ne erano accorti tutti: conferenze stampa più tranquille (ha addirittura aspettando l’inizio del campionato per parlare, lasciando il posto in sala stampa al sul vice Matteo Paro nel post Torino-Palermo di Coppa Italia), nessuna richiesta alla società, nessuna arrabbiatura in pubblico. Lo stesso tecnico ha ammesso di essere cambiato, di pensare solamente ad allenare al meglio i giocatori che ha a disposizione, ma nel post partita del derby ha mostrato la propria delusione, ancora di più rispetto al passato. E stavolta ha fatto preoccupare (e molto) i tifosi che ora temono un suo addio anticipato.

Juric: “Non so cosa farò a maggio”

“Cosa farò a maggio? Non lo so, è troppo presto” ha dichiarato nel post partita del derby. Una frase che ci si potrebbe aspettare da un allenatore in scadenza di contratto non da uno che è legato a una società fino al 30 giugno 2023. Ma non è l’unica frase che mostra la delusione dell’allenatore. “Non chiederò rinforzi a gennaio perché ho preso due schiaffi e ho fatto tre passi indietro. Prima litigavo se c’era qualcosa da fare, anche a Verona era così. Adesso dedicherò tutte le mie energie sul campo”, altra frase da tecnico scoraggiato, che non crede nemmeno alla possibilità che la sua squadra possa essere rinforzata alla riapertura del mercato. A Verona lasciò dopo due stagioni perché la società non aveva le sue stesse ambizioni, ora il timore che possa ripetersi lo stesso anche al Torino sta crescendo sempre di più.