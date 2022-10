I granata di Scurto giocheranno domani in casa contro il Napoli: parte la caccia alla vittoria per rialzarsi

Nel calcio come nella vita può cambiare tutto in un secondo ed è ciò che è accaduto alla Primavera di Scurto che, dall’assaporare la vetta, si è ritrovata al settimo posto. Sono bastate due sconfitte consecutive per ridimensionare le aspettative, ma domani, contro il Napoli, è ora di tornare a sognare in grande. I partenopei, guidati dalla vecchia conoscenza granata Nicolò Frustalupi, non hanno ancora inciso a dovere, strappando solo sei punti totali e una quindicesima posizione. Le prime due distano infatti solamente quattro punti e, con la strada ancora lunga, tutto è ancora possibile.

Toro, il Napoli Primavera è a caccia di punti e continuità

“Rialzarsi e combattere” è l’imperativo che dovrà guidare i granata nel match tra le mura amiche in programma per domani alle 11. Lo stesso che però cercherà di adottare anche il Napoli. Un inizio di stagione poco florido quello degli azzurri. Un’avventura in Youth League conclusa in fretta e un campionato da dimenticare con sole due vittorie all’attivo. L’ultima è arrivata contro il Bologna nella scorsa gionata e potrebbe trasformarsi in un punto di partenza per ribaltare le sorti. Tanti i talenti a disposizione del’ex secondo di Mazzarri: da Hysaj a Gioielli passando per Spavone. Non sarà quindi una sfida facile.

Toro Primavera, serve vincere per rialzarsi

Opposto invece l’andamento del Torino, partito con la uqinta inserita ma costretto a tirare il freno a mano. A fermare gli entusiasmi ci ha pensato il derby, lo stesso che oggi affronteà la Prima squadra e che spesso si è rivelato un match spartiacque. Non deve essere questo il caso o la stagione potrebbe complicarsi più del previsto con largo anticipo. Rimboccarsi le maniche e tornare a fare ciò che riesce meglio è ciò ce deve spingere i ragazzi di Scurto, ancora fragili dal punto di vista mentale. La qualità non manca, è il momento di tornare a mostrarla.