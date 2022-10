Tanti i giocatori serbi all’interno delle due squadre, che si affronteranno questa sera nel Derby della Mole

Il grande giorno è arrivato. Oggi è il turno della partita delle partite: il Derby della Mole. I due fronti opposti della città, tornano a sfidarsi tra le mura del Grande Torino. In palio, non solo l’onore ma molto, molto di più. Entrambe le squadre arrivano da un periodo di crisi e la conquista della stracittadina può fare bene a livello di morale. Il rendimento non è però l’unico punto in comune tra i due club rivali. Tanti i giocatori della Serbia presenti nelle due rose. Sarà infatti un derby tutto serbo.

Toro, Vanja, Radonjic e Lukic per Juric

Ad essere in vantaggio su questo fronte, il Torino, che vanta tre nomi di spicco fra i suoi. Primo fra tutti il portiere Vanja Milinkovic-Savic, titolare anche in Nazionale. Poco incisivo nelle ultime partite, vanta comunque grande fisicità e le caratteristiche del portiere moderno oltre ad un’ottima tecnica di piedi. Questa sera dovrà dare il meglio di sè ed evitare ingenuità, perchè la Juve non perdona. Non è però l’unico. Con lui infatti, altri due giocatori con cui condivide le presenze con la Serbia: Radonjic e Lukic. La coppia che scoppia ha dato spettacolo nella prima parte di stagione, per poi rallentare il rendimento ma è pronta a far parlare ancora di sè, soprattutto se trascinata dal numero 10 granata, autore della rete realizzata contro l’Empoli.

Juve, Kostic e Vlahovic per Allegri

Sul fronte opposto, sono due i profili da non perdere d’occhio. Filip Kostic sta cominciando a carburare. Titolare sin da subito dopo il suo arrivo dal Bayern, ha collezionato tredici presenze tra campionato e Coppe, contornandole con un gol e tre assist. Un bottino niente male, che fa ben sperare Allegri. Con lui, l’incubo granata dai tempi delle giovanili Dusan Vlahovic. Il classe 2000 si riconferma essere una delle punte di diamante dei bianconeri (sei gol e un assist in dodici presenze) e della Nazionale serba, nonchè uno dei maggiori pericoli per il Toro. sarà però il campo a decidere chi passerà l’esame questa sera.