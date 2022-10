Ecco dove vedere Torino-Juventus in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 15 ottobre alle ore 18.00

Manca sempre meno al tanto atteso Derby della Mole, che vedrà il Toro confrontarsi con una Juve in crisi. Periodo poco florido per entrambi i club, che cercheranno di vincere per un’iniezione di fiducia. La sfida, che si disputerà sul rettangolo verde del Grande Torino, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.