VIDEO / Ormezzano: "Gigi Meroni non è un ricordo ma una presenza" - Toro.it

Il ricordo di Gian Paolo Ormezzano su Gigi Meroni, nella giornata in cui la Farfalla Granata avrebbe compiuto 77 anni

“Siamo diventati amici, io e Gigi Meroni, prima di sapere che lui fosse un campione di calcio e io un piccolo giornalista ma molto attivo. Quando lo abbiamo saputo non è cambiato molto, se non l’incombenza del reportage dopo il suo incidente”, così inizia il ricordo del giornalista Gian Paolo Ormezzano. “A costo di sembrare blasfemo dico che con l’atletismo di oggi Meroni sparirebbe. Non era un grandissimo giocatore, è stato un personaggio grandissimo, scomodo allora e comodo adesso perché ci permette dei ricordi pieni di sospiri, senza mettere niente in gioco di noi che in fondo lo capimmo poco. Era un puro, era un onesto”.

Gigi Meroni, il personaggio, il calciatore

L’intervista video completa: