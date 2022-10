Problemi per Ricci, Sanabria e Pellegri alla vigilia del derby con la Juventus: Juric spera di recuperare il centrocampista

Ricci, Pellegri e Sanabria: sono questi i nomi caldi del Torino alla vigilia del Derby di domani sera contro la Juventus. Tre nomi alle prese con i rispettivi problemi di salute che rischiano di comprometterne la presenza nella stracittadina. E non una qualunque. Proprio quella nella quale, per riprendere le parole di Ivan Juric nella conferenza prepartita, il Torino cercherà di compiere quell’impresa soltanto sfiorata la scorsa stagione, sfruttando magari il momento nero degli avversari. “Stavolta vogliamo centrarla”, ha detto infatti il tecnico granata parlando di un’ipotetica vittoria dei suoi, ma per farlo servirà il contributo di tutti ed è per questo che Juric tenterà il tutto per tutto per recuperare i tre granata. A partire da Samuele Ricci che proprio nella rifinitura di domani mattina si sottoporrà all’ultimo test utile per cercare di strappare una maglia da titolare. L’influenza che ha colpito il centrocampista non sembra essere un problema insormontabile per il giocatore che, nonostante la “febbre a 40” confermata dall’allenatore, tenterà il tutto per tutto per mettersi a disposizione della squadra.

Sanabria-Pellegri, si tenta il recupero per la panchina

Al contrario, ben più complicata è la situazione di Sanabria e Pellegri. Il primo, come raccontato da Juric, “ha un affaticamento che non gli ha permesso di allenarsi negli ultimi due giorni” e difficilmente lo si vedrà in campo. O, per lo meno, non certo dal primo minuto. Così come Pellegri che è rimasto fuori dai giochi tutta la settimana, bloccato ancora dai postumi dell’infortunio in cui era incappato ai tempi del Monaco e che continuano a dargli problemi e a comprometterne il rendimento. Due stop che creano qualche grattacapo di troppo al Torino che spera quanto meno di recuperare i due giocatori per poterli portare in panchina. Decisiva, quindi, sarà la seduta di rifinitura domani mattina: il conto alla rovescia è partito.