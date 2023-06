Davide Vagnati ha parlato del futuro di Ivan Juric e del momento del Torino in un’intervista prima della gara contro l’Inter

Intervistato ai microfoni di DAZN nel prepartita, Davide Vagnati ha parlato così ha pochi minuti dal calcio d’inizio di Torino-Inter: “Il futuro di Juric? Non credo ci siano pericoli, ha un contratto e siamo molto contenti. Stiamo parlando con lui per il programma della prossima stagione. Nella vita non si può mai sapere ma sono convinto che rimarrà con noi”. Poi ha aggiunto: “Un eventuale ottavo posto e un’eventuale Europa sarebbe una cosa positiva. Sotto questo punto di vista non c’è preoccupazione, siamo pronti a fare qualsiasi cosa. Abbiamo tutti i parametri giusti per rinforzare la rosa in qualsiasi situazione. Ora però siamo concentrati sulla gara di oggi”.