Davide Vagnati, allo stadio Olimpico Grande Torino, presenta tre dei nuovi acquisti: Praet, Brekalo e Zima

A presentare i tre nuovi acquisti del Torino, Denis Praet, Josip Brekalo e David Zima c’è il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati. “Brekalo in ordine di tempo è il giocatore che è arrivato per ultimo ma è da mesi che parlavamo con lui. Mi ha subito fatto una grande impressione, in campo vuole determinare, è bravo nell’uno contro uno. Nonostante sia molto giovane ha già giocato molte partite anche a livello internazionale, sia con i club che con la sua nazionale, la Croazia. Sono contento che sia venuto qua e credo che darà un grande contributo”.

Vagnati: “Zima? Non è un caso che Juric gli abbia dato subito fiducia”

Vagnati ha poi parlato di Praet: “E’ un calciatore cognitivo, che sa giocare a calcio, che ha grandi qualità tecniche e forza. Sicuramente nella nostra squadra potrà inserirsi e dare un contributo importante sia in campo che fuori grazie alla sua grande esperienza, anche internazionale, che ha accumulato in questi anni”.

Poi su Zima: “David è un ragazzo molto giovane ma nonostante la giovane età ha una grande esperienza anche in Europa League. Ha inoltre fatto parte della Repubblica Ceca che ha giocato gli Europei. Quella per portarlo al Torino è stata una trattativa molto lunga anche perché giocava in un club importante. Siamo contenti di essere riusciti a fare questo trasferimento perché David è un ragazzo molto intelligente, si sta adattando al nostro modo di giocare che in parte è simile a quello in cui giocava con lo Slavia Praga. Non è un caso che il mister ha voluto subito dargli fiducia, ha dato subito grandi impressioni”.