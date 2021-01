Oltre al presidente Urbano Cairo, ad accompagnare Davide Nicola alla conferenza stampa di presentazione c’è anche il dt Davide Vagnati

Al fianco del presidente Urbano Cairo, alla conferenza stampa di presentazione del neo allenatore Davide Nicola c’è anche il direttore tecnico Davide Vagnati. Ecco le parole del direttore tecnico granata: “Ringrazio Giampaolo per il lavoro fatto e do i benvenuto a Davide. Mi ha colpito molto la sua grande voglia di mettersi a disposizione appena è stato contattato. Volevo fare un punto su quello che è stato: ritengo che il presidente quest’anno abbia poche colpe, le scelte sono state condivise ma sono state fatte prima di tutto da me. Sono convinto che ci sia la possibilità di cambiare l’inerzia di questa stagione, i ragazzi sanno di dover e poter dare molto di più. Sono convinto che usciremo da questa situazione, abbiamo le possibilità di farlo”.