Durante la conferenza stampa di presentazione di Nicola, il presidente Cairo ha smentito le voci su un possibile ritorno di Ventura

Negli scorsi si sono rincorse alcune voci su un possibile ritorno di Gian Piero Ventura al Torino con un ruolo da dirigente. Voci che però il presidente Urbano Cairo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Davide Nicola, ha smentito: “Con Ventura ho mantenuto un rapporto personale molto buono, lo considero un bravissimo allenatore ma non ho mai pensato a lui come direttore tecnico o in qualità di dirigente. Il ritorno come dirigente è qualcosa che non ho mai pensato di fare”.