I serbi e il croato saranno a disposizione del nuovo tecnico già a Pinzolo, dove potrà osservarli da vicino in vista della prossima stagione

Un pareggio inutile quello maturato ieri sera nella sfida tra Danimarca e Serbia, che ha coinvolto uno direttamente in campo e l’altro dalla panchina, due giocatori del Torino. Il cammino della selezione del ct Stojkovic si è rivelato fallimentare. Soltanto 2 punti in 3 partite di gironi: decisamente troppo poco per poter quanto meno ambire al passaggio del turno. Un Europeo dunque sfortunato per Ilic e Milinkovic-Savic, per motivi differenti, accomunati però dalla delusione di squadra.

Ilic, male contro la Danimarca. Per Vanja 0 minuti

Ivan Ilic è sempre sceso in campo nel brevissimo lasso di tempo in cui la Serbia ha preso parte a Euro2024. Tre presenze per il centrocampista granata, in tutto 202 giri di lancette. Nella gara d’esordio con l’Inghilterra, Ilic è entrato in campo allo start del secondo tempo in sostituzione del compagno Gudelj. Una gara sufficiente, come quella successiva con la Slovenia: suo l’assist per il gol di Jovic in extremis, che ha soltanto rimandato l’esclusione dagli ottavi che si sarebbe poi verificata cinque giorni più tardi. Contro la Danimarca, un Ilic decisamente appannato che resta in campo per 67′ – al contrario della gara con la Slovenia, in cui ha giocato l’intero march – senza offrire alcuno spunto. Al triplice fischio l’eliminazione è certificata. Fuori Ilic e anche Vanja Milinkovic-Savic, che l’Europeo lo ha vissuto tutto dalla panchina, con Stojkovic che nel trittico di gare disputate gli ha sempre preferito Rajkovic.

Vlasic, panchina con la Spagna e infortunio

Un finale malinconico per la Serbia come per la Croazia. Come ben sappiamo, a condannare la squadra del ct Dalic all’eliminazione è stato il gol all’ultimo respiro di Mattia Zaccagni, che ha certificato l’1-1 definitivo. La Croazia non aveva però ingranato nemmeno nelle due uscite precedenti. Prima del testa a testa con gli azzurri, c’era stato il pareggio per 2-2 con l’Albania e prima ancora il pesante 3-0 subito dalla Spagna. A osservare la sfida contro gli iberici, in panchina, c’era Nikola Vlasic, che successivamente ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro della Croazia per un nuovo infortunio muscolare, dopo una stagione già influenzata dalla pubalgia. Europeo finito prima del tempo e ora a raggiungerlo saranno anche i due compagni serbi sopracitati. Qualche giorno di vacanza, per poi immergersi nella nuova stagione.

Vanoli li aspetta a Pinzolo

In loro assenza, a Torino qualcosa è un filino cambiato. Non troveranno più in panchina Ivan Juric, ma un nuovo allenatore: Paolo Vanoli. Il tecnico non vedrà l’ora di iniziare il nuovo percorso in granata che, da consuetudine, comincerà al Filadelfia per poi spostarsi, per la preparazione estiva, a Pinzolo. Vanoli lavorerà con chi avrà a disposizione per poi accogliere prima del previsto anche Vlasic, Ilic e Milinkovic-Savic, che con l’eliminazione delle loro nazionali potranno già lavorare agli ordini del nuovo allenatore. Occasione per apprendere i nuovi concetti, ma anche per il tecnico per valutarli, per capire se potranno tutti e tre essere utili alla causa o tramutarsi in pedine di mercato.