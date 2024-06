L’Ungheria di Horvath è stata eliminata dal torneo nonostante il terzo posto ottenuto nel gruppo A: per il giocatore permanenza o cessione

È terminata l’avventura di Krisztofer Horvath all’Europeo di Germania. La sua Ungheria è stata infatti eliminata dalla competizione dopo il terzo posto conseguito nel girone A, alle spalle di Germania e Svizzera. Decisiva ai fini dell’eliminazione la differenza reti degli ungheresi, che non ha consentito alla squadra di Marco Rossi di accedere alla fase a eliminazione diretta. Ora il ragazzo si godrà qualche giorno di vacanza per poi ripartire dal Toro di Vanoli. Per lui le strade sono due: cessione o permanenza, la decisione spetterà all’allenatore e alla società.

I numeri di Horvath

Arrivato a Torino dalla S.P.A.L., Krisztofer Horvath è stato protagonista di una serie di prestiti nel suo paese d’origine. Prima allo Szeged, poi al Debrecen e infine al Kecskemet, in cui ha vissuto una stagione da favola. Nell’ultimo campionato andato in scena in terra ungherese il trequartista ha fatto fuochi e fiamme, diventando un giocatore di riferimento per il suo club. In 32 partite ha realizzato 11 gol e 7 assist. Numeri importantissimi per un giocatore della sue età. Buoni anche le sue statistiche nel 2022/2023, con 6 gol e un assist all’attivo. Il rendimento in campo è dalla sua parte e se il Toro aspettava segnali dal ragazzo non si può dire che non siano arrivati dall’Ungheria. Ora starà alla società decidere se continuare a puntare sul giocatore, magari come alternativa a Nikola Vlasic, che negli ultimi mesi ha dimostrato di non essere ancora tornato al top. Certo è che tra la prima categoria ungherese e la Serie A la differenza è abissale e in caso il Toro voglia dargli una chance Horvath dovrà dimostrare di sapersi adattare in fretta