Quest’oggi presso Palazzo Reale a Napoli è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore dei partenopei. Al suo fianco il presidente del club Aurelio De Laurentiis. Occasione per mettere i punti sul nuovo ciclo in azzurro del tecnico leccese. Molto della stagione del Napoli dipenderà dal mercato. E’ noto da tempo come Conte voglia rinforzare la difesa con un acquisto di rilievo. Non a caso, è stata posta all’ex allenatore di Juve, Inter e Chelsea tra tante, una domanda sul profilo di Alessandro Buongiorno. Di seguito le sue dichiarazioni: “I numeri non dicono sempre la verità, ma a volte fanno riflettere: l’anno scorso il Napoli ha preso 48 gol ed è stata la decima difesa del campionato. Il dato sconcertante è che ha subito la maggior parte dei gol in casa (27), bisogna assolutamente ritrovare un equilibrio – dice Conte, che poi aggiunge – Non ho mai visto squadre qualificarsi per la Champions prendendo tutti questi gol. Servono fare delle riflessioni, anche se i gol subiti non dipendono solo da difensori e portiere. Vogliamo portare dei correttivi in questo senso. Girano tanti nomi, cercheremo di trovare il profilo migliore rispettando i nostri parametri”.