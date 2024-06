L’allenatore è rimasto nel capoluogo piemontese per celebrare un momento importante per la propria famiglia

Al Torino da qualche ora si è ufficialmente voltata pagina. Ivan Juric ha concluso il suo triennio sulla panchina granata, con tanto di ringraziamenti all’ambiente attraverso il sito ufficiale della società, che nel mentre ha presentato la nuova guida tecnica. Il distaccamento del tecnico croato dalla sua ormai vecchia piazza, sta avvenendo gradualmente per lui e per la sua famiglia. Il mese di giugno è mese di esami di maturità e la tensione tipica di questo passaggio simbolico all’età adulta, ha riguardato anche un membro della famiglia Juric. Si tratta della figlia Karla, la quale quest’oggi ha superato la prova orale preso il liceo classico Gioberti.

Juric, a Torino prima di una nuova “casa”

Per questo motivo Ivan Juric è stato avvistato ancora per le strade di Torino. Precisamente in un dehors di un bar nei pressi dell’istituto scolastico. L’allenatore in compagnia della moglie Irena e delle figlie Lucia e, appunto, Karla. Una giornata che non dimenticherà: importante per qualunque genitore, bensì anche un modo per Juric per restare per qualche ora a contatto con una realtà con cui ha vissuto sentimenti contrastanti, ma che non può non lasciargli un filino di nostalgia. Un luogo che, insieme al proprio nucleo familiare, ha considerato per tre anni “casa”. Questo in attesa di una nuova dimora e, nel caso di Ivan Juric, di una conseguente panchina da cui ripartire. Ma non c’è fretta: prima un meritato riposo dopo tre anni intensi per poi guardare a nuovi orizzonti, a nuove opportunità dategli dal mondo del calcio.