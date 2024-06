Duvan Zapata è già focalizzato sulla prossima stagione: l’attaccante granata sta svolgendo allenamenti speciali per farsi trovare pronto

Non c’è riposo per Duvan Zapata. L’attaccante granata non è stato convocato da Nestor Lorenzo per l’avventura in Copa America con la sua Colombia, ma ha deciso di non riposarsi affatto. Come si può vedere dalle Instagram Stories dell’ex Atalanta, infatti, il numero 90 sta svolgendo allenamenti specifici per arrivare al meglio alla prossima stagione. Nel video si vede il giocatore allenarsi con Jeison Murillo, suo connazionale ed ex difensore di Inter e Sampdoria. Zapata riceve e scarica il pallone con una grossa core balance appoggiata alla schiena, come a simulare la marcatura stretta di un difensore. “Specific work”, scrive Duvan. L’obbiettivo sembra dunque quello di aumentare ancor di più la forza fisica, per diventare ancora più straripante nei contrasti e spalle alla porta.

I numeri di Zapata

Nell’ultima stagione all’ombra della Mole Zapata ha retto il peso dell’attacco praticamente da solo. Gran parte dei gol realizzati dal Toro sono stati i suoi: ben 13 di 36. L’attaccante è esploso soprattutto nella seconda metà di stagione, dopo alcuni mesi di ambientamento nella nuova realtà granata. Gli altri giocatori offensivi hanno invece faticato tanto. Sanabria e Pellegri hanno vissuto una stagione no, con soli 6 gol complessivi all’attivo. Ora Zapata sta lavorando per farsi trovare pronto in vista della ripresa della Serie A: l’obbiettivo è incidere sin da subito al contrario di quanto accaduto al primo anno all’ombra della Mole.