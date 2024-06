Prima la visita al Filadelfia, poi quella a Superga: l’era Vanoli è iniziata. Questo è il modo giusto per respirare l’aria Toro

A Torino, è ufficialmente iniziata l’era di Paolo Vanoli. Originario di Varese, ha appena portato il Venezia in Serie A e adesso è pronto per allenare i granata. Proprio in questi giorni, ha voluto iniziare ad assaporare l’aria del Toro. Nella giornata di lunedì, si è recato al Filadelfia. Poi invece martedì, si è recato presso Superga, luogo della Leggenda Granata. Non c’era modo migliore per iniziare. L’allenatore ha potuto così vedere con i propri occhi dove si trova la storia del Toro. Una storia ricca e densa di significato, che Vanoli ha voluto subito apprendere. Ora, può concentrarsi sul mercato con la società e poi sul campo.

La visita al Filadelfia

Lunedì, accompagnato dalla dirigenza granata, Vanoli ha fatto visita al Filadelfia. Ha visto per la prima volta la struttura. Nel corso degli ultimi anni, è migliorata molto dal punto di vista estetico e funzionale. Dopodiché, è arrivato anche Schuurs a salutare il mister. C’è stato anche un primo summit di mercato con Vagnati. Ha firmato con il Toro per due anni. Il Filadelfia, oltre ad essere luogo di lavoro, sarà anche la sua seconda casa. Proprio all’interno della struttura, ha voluto anche salutare i tifosi.

La visita a Superga

Martedì invece, con Vagnati, Moretti, Barile e il suo staff tecnico, è andato a Superga. Non poteva non fare visita al luogo sacro d’eccellenza per ogni tifoso del Toro. In questa circostanza, è apparso molto coinvolto ed emozionato. Si è informato, facendo domande e chiedendo informazioni sul Grande Torino e sui singoli giocatori. Ha anche scattato delle foto per immortalare il momento. Poi ha fatto il giro completo, visitando anche dall’interno la basilica. Adesso è pronto per iniziare ad allenare il Torino. La sua avventura al Toro, dopo aver visitato il Filadelfia e Superga, può avere inizio. Prossime tappe saranno il ritrovo e poi il ritiro di Pinzolo.