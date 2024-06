Torino: Paolo Vanoli è in visita a Superga. Il nuovo allenatore del Torino si è recato nel luogo sacro della storia del Toro

In casa granata è iniziata una nuova era. Paolo Vanoli ha firmato per due anni e raccoglie l’eredità dei tre anni di Ivan Juric. Nella giornata di ieri, accompagnato da Vagnati e Moretti, Vanoli ha fatto visita al Filadelfia. Oggi invece, il nuovo allenatore ha fatto visita a Superga. Si tratta del luogo sacro della storia del Toro. Vanoli inizia a respirare sempre di più l’aria granata. La visita è prevista per le ore 16:00.

La visita di Vanoli a Superga

A Superga Paolo Vanoli si è dimostrato molto emozionato e coinvolto. Ha chiesto dei giocatori, della storia del Toro e del Grande Torino e si è informato molto. Ha anche fatto delle foto per ricordarsi di questo momento. La sua intenzione è quella di vivere il Toro, di capire i granata e di apprendere dalla gloriosa storia. Solo respirando l’aria del Toro potrà affrontare la sua avventura al massimo.

Ore 16:50 Vanoli sta lasciando Superga. Prossima tappa al Filadelfia con Vagnati. Già ieri era stato lì per la prima volta.

Ore 16:45 Vanoli ha fatto il giro completo di Superga. Si è fatto raccontare la storia di tutti i calciatori del Grande Torino. Dopodiché ha visitato la basilica all’interno.

Ore 16:25 Paolo Vanoli è arrivato a Superga, luogo sacro. Insieme alla dirigenza del Torino, composta da Vagnati, Moretti e Barile, si è recato alla lapide di Superga. Dopo essere stato sul piazzale davanti alla basilica, adesso si è diretto alla lapide, nel punto esatto dove il 4 maggio 1949 avvenne la tragedia. Per lui, insieme agli altri, un momento di preghiera.

Ore 16:10 Accompagnato da Vagnati, Moretti e Barile, Vanoli è arrivato a Superga.

Vanoli a Superga: il video

Ecco il video di Vanoli a Superga.