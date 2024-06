Gli uomini di Stojkovic sono arrivati ultimi nel girone con Inghilterra, Danimarca e Slovenia e sono stati eliminati dalla competizione

È durata poco meno di dieci giorni l’avventura di Milinkovic-Savic e Ilic in Germania. La Serbia di Stojkovic è stata infatti eliminata dall’Europeo dopo essersi classificata ultima nel gruppo C. Fatale il pareggio nell’ultima gara contro la Danimarca, che ha inchiodato i serbi a quota 2. Ad accedere alla fase a eliminazione diretta sono state Inghilterra, Danimarca e Slovenia, quest’ultima come una delle migliori terze. Serbia che durante il torneo non è mai riuscita a ottenere una vittoria: oltre al pareggio contro Eriksen e compagni è arrivata una sconfitta contro gli inglesi e un deludente 1-1 contro la Slovenia.

Milinkovic-Savic e Ilic, Europeo insufficiente

Ma come hanno giocato i giocatori del Toro? Per Milinkovic-Savic la domanda nemmeno si pone: il portiere ha passato l’intera manifestazione in panchina. Stojkovic gli ha preferito Rajkovic, estremo difensore del Maiorca. Tanti minuti invece per Ivan Ilic. Un tempo contro l’Inghilterra, in cui non ha fatto grandi cose così come i suoi compagni. Poi il commissario tecnico lo ha tenuto in campo per tutta la gara contro la Slovenia, per poi concedergli circa un’ora contro la Danimarca. Un Europeo che non può dirsi sufficiente nonostante la fiducia che Stojkovic ha riposto in lui. Ora Milinkovic-Savic e Ilic si godranno qualche giorno di vacanza, per poi fare ritorno a Torino e conoscere il nuovo allenatore granata.