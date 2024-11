Due uscite scellerate sui gol di Gatti e Milik. Quest’anno si presenterà nel fortino bianconero da primo in classifica per parate

Un gol annullato a Kean e nessun altro tiro in porta nel primo tempo di Juventus-Torino del 7 ottobre 2023, l’ultimo derby disputato allo Stadium. Al rientro dagli spogliatoi, era evidente che servisse un episodio per sbloccare un match impantanato sullo 0-0. La Juventus ottiene subito un calcio d’angolo: palla in area, mischia risolta da Federico Gatti da pochi passi, con la porta lasciata sguarnita da un’uscita avventata di Milinkovic-Savic,. Ma se errare è umano, perseverare può avere conseguenze disastrose. Così, al minuto 62, si ripete la scena: un cross dalla destra vede nuovamente Vanja fuori posizione, lasciando via libera a Milik per il definitivo 2-0 in favore dei padroni di casa.

Juric avvisava: “Bisogna dargli fiducia”

Pochi giorni dopo, Ivan Juric aveva commentato così le prestazioni del portiere serbo: “Abbiamo scelto di puntare su un portiere che prima non giocava, mettendo in conto che potessero esserci errori, anche importanti. Anche i migliori portieri sbagliano. Sta lavorando come un matto e bisogna dargli fiducia: quando c’è da soffrire, si soffre insieme”. Milinkovic-Savic ha poi chiuso la scorsa stagione con 18 partite a reti inviolate, e quest’anno è protagonista del suo miglior avvio da quando difende i pali del Torino. Ci è voluto tempo, ma quello che si presenterà allo Stadium dopo più di un anno da quella serie di errori sarà un portiere con più certezze che dubbi.

Vanja, capolista per parate in A

A parlare sono le prestazioni. Gli interventi decisivi contro il Milan, la parata su Leao, la sicurezza mostrata contro l’Atalanta, il rigore parato a Pasalic, e gli interventi contro il Venezia e Lecce, fino alle alle smanacciate fondamentali contro il Como: risposte pronte dopo la prova sottotono contro il Cagliari. C’è forse qualche dubbio sul posizionamento nel gol di Kean per la Fiorentina, ma nel complesso le sue prestazioni mostrano una continuità maggiore. A confermarlo sono i numeri: attualmente, Milinkovic-Savic è il portiere più decisivo della Serie A con ben 38 parate, davanti a Okoye dell’Udinese (37) e Falcone del Lecce (36). Per l’estremo difensore granata, un’altra prova di maturità.