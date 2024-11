L’analisi delle sfide tra Juventus e Torino negli anni di Novo, Pianelli, Rossi, Borsano e Romero: Cairo è ultimo

Marcia di avvicinamento a Juventus-Torino di sabato sera. Il derby della Mole si gioca alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Tempo di analisi e di bilanci in un momento storico – come quello dell’attuale presidenza – in cui i risultati nella stracittadina non sorridono ormai più ai granata. In questo caso vengono presi in esame i derby sotto la gestione di 5 presidenti, oltre a Urbano Cairo. Partendo da Ferruccio Novo sono stati analizzati i match tra Torino e Juventus giocati dalle squadre dei presidenti più longevi: Orfeo Pianelli, Sergio Rossi, Gian Mauro Borsano, Tilly Romero (con Cimminelli patron). Sfide in Serie A o in Coppa Italia: per la media punti vengono considerati i tre a vittoria, come nell’epoca moderna e per convenzione vengono calcolati anche quelli in Coppa, nonostante non fossero in palio.

I derby di Cairo: bilancio disastroso

Il bilancio di Cairo nei derby è a dir poco disastroso. Su 30 partite, 1 sola vittoria, 6 pareggi e ben 23 sconfitte. La media punti dell’attuale presidente nelle sfide con la Juventus è di 0.3. La serie più lunga di sconfitte è di sette, dal 25 ottobre 2008 al 26 aprile 2015 (con la parentesi dei 3 anni di B).

I derby di Ferruccio Novo e Orfeo Pianelli

Ferruccio Novo è stato presidente dal 1939 al 1953 (con la parentesi della seconda Guerra Mondiale): il Grande Torino era la sua creatura. Per lui i derby sono stati 30, compresi i quattro giocati nel campionato di guerra del 1944 che da sempre sono inseriti nel conteggio totale delle stracittadine. 10 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte (di cui 7 dopo Superga delle 8 giocate). La media è di 1,23.

Orfeo Pianelli è stato presidente del Torino dal 1963 – da febbraio di quell’annata – al maggio 1982, per un totale di 7030 giorni. Ben 46 i derby sotto la sua gestione. Questo il bilancio: 17 vittorie (di cui una ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 120′), 15 pareggi e 14 sconfitte. Nell’era dei tre punti sarebbero stati in totale 66 quelli conquistati per una media di 1,43.

Juventus-Torino con Rossi, Borsano e Romero

Sergio Rossi invece è stato presidente dal maggio1982 al maggio 1987. 10 derby per il suo Torino:: 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. La media è di 1,1: nel suo primo anno da presidente, era la stagione 1982/1983, lo storico derby – era la gara di ritorno – del 3-2.

Gian Mauro Borsano è stato invece presidente dei granata dalla stagione 1989/1990 al febbraio 1993. Sotto la sua gestione si sono giocati 5 derby: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La media è di 1,40.

Infine la presidenza di Attilio Romero dell’era Cimminelli, nel periodo che va dal 2000 al 2005. Nelle stagioni 2000/2001, 2003/2004 e 2004/2005 il Toro era in Serie B. Solo 4 derby: 2 pareggi (compreso quello della rimonta, da 3-0 a 3-3) e 2 sconfitte, per una media di 0.5 punti totale.