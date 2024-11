Contro la Fiorentina un’altra gara senza tre punti per i granata, che non si presentano col morale alto di fronte ai cugini dal 2019

Anche un nuovo granata da poche settimane l’ha definita “La Partita”, e come potrebbe essere diversamente? A Paolo Vanoli non ci è voluto molto per intercettare i sentimenti e le priorità dei suoi nuovi tifosi. Lo ha dimostrato fin da subito, con la salita a Superga e, soprattutto, con una comunicazione schietta e trasparente, che contrasta con la nebulosità di una società in preda a una feroce contestazione. Ora, il tecnico avrà a che fare con la stracittadina ed è all’Allianz Stadium che ha subito voluto rivolgere lo sguardo dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Un k.o. che non solo ha accresciuto a 5 le sconfitte dei granata nelle ultime 6 uscite di campionato, ma ha confermato un dato curioso che fa pendant con la difficoltà del Toro a imporsi nei confronti diretti con la Juventus.

Un Toro distratto prima dei derby?

Nemmeno il Toro di Paolo Vanoli è riuscito a rompere una tendenza negativa che vede i granata non solo incapaci di affermarsi nei confronti con i cugini storici (e qua è ancora tutto da vedere), ma anche nelle partite che precedono l’appuntamento che divide la città, se non per 4 occasioni su 29 dell’era Cairo. Questione di concentrazione? Intanto, il gol dell’ex juventino Kean di domenica si aggiunge alle tre reti subite a Empoli nell’aprile scorso, subito prima di un Torino-Juventus terminato sullo 0-0, e un altro pareggio a reti inviolate dei granata contro l’Hellas Verona nell’ottobre 2023, preludio alla sconfitta per 2-0 cinque giorni dopo, firmata Gatti e Milik.

L’ultimo successo ai danni del Milan

Nella stagione 2022-2023, due “X” contro Empoli (1-1) e Cremonese (2-2), seguiti da due sconfitte nel derby, in casa e allo Stadium; nella stagione 2021-2022 un altro pari e una sconfitta contro il Venezia, mentre nella stagione 2020-2021 è stata la Sampdoria a strappare un pareggio e una vittoria contro i granata. Nella stagione 2019-2020, due sconfitte contro la Lazio, mentre per trovare un Toro in grado di fare tre punti bisogna tornare al 28 aprile 2019, quando la squadra di Mazzarri superò il Milan al Grande Torino per 2-0, con i gol di Belotti e Berenguer, dopo lo 0-0 dell’andata a San Siro.

Prima ancora, 2/2 nel 17-18 con l’Udinese e a Verona nel 2014

Solo nella stagione 2017-2018 il Toro riuscì a fare en plein di successi, battendo l’Udinese 2-3 all’andata e 2-0 al ritorno: queste due vittorie si sommano alla prima di questo tipo, risalente al 17 febbraio 2014, quando il Torino di Ventura si impose per 1-3 a Verona.

Per il resto, soltanto sconfitte e pareggi, più meno come nel bilancio dei derby, che ha visto i granata trionfare sui bianconeri soltanto una volta nell’era Cairo, il 26 aprile 2015, con il 2-1 deciso da Darmian e Quagliarella.